Lazio, Sarri: "Calciatori contro? Un giocatore è venuto nel mio ufficio ed ha pianto..."

Il mister Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn riguardo la gara Lecce-Lazio

Michelle De Angelis /

Il mister Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn riguardo la gara Lecce-Lazio

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le dichiarazioni di Sarri a Dazn

Tifosi

Gratitudine immensa per l’amore che mi stanno dimostrando, ma anche un sentimento di frustrazione perché so che in questo momento non possiamo ripagarli, questo mi disturba parecchio, da fuori non ci si rende conto ma la Lazio è roba particolare, è circondata da un amore fortissimo. La Lazio stasera ha fatto quello che poteva, non ho da dirgli dal punto di vista tattico. Nel primo tempo abbiamo perso palloni banali, posso solo fare un appunto tecnico.

Lotito e la squadra contro il mister

Son cose su cui non c’è bisogno di rispondere, dieci giorni fa è andato via un giocatore che è venuto nel mio ufficio a piangere. Non c’è un problema di feeling fra me e la squadra, chiaramente quando giocano 15 giocatori su 25 qualcuno scontento c’è sempre, ma la sensazione non è questa. Se si vende un giocatore e si dice che non andava d’accordo con Sarri mi pare brutto, anche perché a me i calciatori che sono andati via hanno detto tutt'altro.

Romagnoli  

Se partirà si comincerà a prendere qualche gol in più, la società mi ha detto cosa ne pensassi io gli ho detto che era infattibile, poi ci pensano loro al mercato.

Sul fatto che è restato solo per i tifosi 

Io a inizio anno dissi che sarei andato avanti a tutti i costi per rispetto nei confronti dei tifosi, quella è stata la mia parola e ho intenzione di rispettarla.

I nuovi 

Quando arriva un giocatore novo nel mio contesto un po’ di fatica la fa, poi di più se sono giovani e non parlano la lingua. Il campionato italiano è difficile da un punto di vista tattico, questi ragazzi fanno fatica, con me un po’ di più.

Conferenza Di Francesco: "Un pizzico di fortuna in più non sarebbe guastato"
Conferenza Sarri: "I calciatori mi hanno detto che sono andati via per mancanza di ambizioni"