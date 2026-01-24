Lazio, Sarri: "Calciatori contro? Un giocatore è venuto nel mio ufficio ed ha pianto..."

Il mister Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn riguardo la gara Lecce-Lazio

Le dichiarazioni di Sarri a Dazn

Tifosi

Gratitudine immensa per l’amore che mi stanno dimostrando, ma anche un sentimento di frustrazione perché so che in questo momento non possiamo ripagarli, questo mi disturba parecchio, da fuori non ci si rende conto ma la Lazio è roba particolare, è circondata da un amore fortissimo. La Lazio stasera ha fatto quello che poteva, non ho da dirgli dal punto di vista tattico. Nel primo tempo abbiamo perso palloni banali, posso solo fare un appunto tecnico.

Lotito e la squadra contro il mister

Son cose su cui non c’è bisogno di rispondere, dieci giorni fa è andato via un giocatore che è venuto nel mio ufficio a piangere. Non c’è un problema di feeling fra me e la squadra, chiaramente quando giocano 15 giocatori su 25 qualcuno scontento c’è sempre, ma la sensazione non è questa. Se si vende un giocatore e si dice che non andava d’accordo con Sarri mi pare brutto, anche perché a me i calciatori che sono andati via hanno detto tutt'altro.

Romagnoli

Se partirà si comincerà a prendere qualche gol in più, la società mi ha detto cosa ne pensassi io gli ho detto che era infattibile, poi ci pensano loro al mercato.

Sul fatto che è restato solo per i tifosi

Io a inizio anno dissi che sarei andato avanti a tutti i costi per rispetto nei confronti dei tifosi, quella è stata la mia parola e ho intenzione di rispettarla.

I nuovi