Lazio, Marusic: "Sono qui da tanti anni ma non ci sono mai stati così tanti problemi come oggi"

Adam Marusic ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport al termine della gara Lecce-Lazio, che si è conclusa con un amaro pareggio.

Le dichiarazioni di Marusic a Dazn

Momento molto difficile ma dobbiamo restare uniti e positivi per uscire da questa situazione. Nel primo tempo non siamo entrati bene, abbiamo sbagliato tanti palloni. Un punto con clean sheet, unica cosa positiva, dobbiamo lavorare ancora tanto. Non dobbiamo cercare alibi, siamo professionisti e dobbiamo dare tutto per questa maglia, finché sarò qui sarà così sicuramente. Romagnoli? Mi ha detto che era concentrato sulla partita, poi sul resto vediamo nei prossimi giorni cosa decide la società. Cos’è Sarri per noi? Abbiamo fiducia in lui, tutti dobbiamo credere in quel che stiamo facendo e continuare ad andare avanti.

Le dichiarazioni di Marusic a Sky Sport

Sicuramente è un anno molto particolare per tutti noi, io che sono da tanti anni qui penso che in questo anno ci siano tanti problemi. Dobbiamo dare tutto per questa maglia e spero che dalle prossime partite possiamo fare grandi risultati. È un momento difficile, dobbiamo restare uniti e credere in quello che stiamo facendo. Possiamo uscirne.