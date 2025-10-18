Romagnoli verso un traguardo importante: domani la 100ª presenza in Serie A con la Lazio

Come riporta Il Messaggero, domani, contro l’Atalanta, Alessio Romagnoli taglierà un traguardo importante: sarà infatti la sua 100ª presenza in Serie A con la maglia della Lazio. Un numero tondo che racconta più di una semplice statistica: parla di continuità, leadership e senso d’appartenenza.

Romagnoli: 100 volte Lazio, un traguardo da leader

Arrivato nell’estate del 2022, Romagnoli ha subito conquistato il cuore dei tifosi biancocelesti. Romano e laziale sin da bambino, ha realizzato il sogno di vestire la maglia della squadra per cui ha sempre fatto il tifo. Ma non si è trattato solo di emozione: il suo impatto tecnico e carismatico è stato immediato. In coppia con Casale, ha formato una delle migliori difese del campionato nella stagione 2022/23, contribuendo al secondo posto finale e alla qualificazione in Champions League. Romagnoli non è solo un difensore affidabile, ma un vero e proprio punto di riferimento in campo e nello spogliatoio. La sua esperienza — maturata in anni da protagonista con il Milan, di cui è stato anche capitano — si è rivelata preziosa per guidare una retroguardia giovane e per mantenere l’equilibrio nei momenti più delicati. Le sue 100 presenze in Serie A con la Lazio sono lo specchio di un giocatore che ha trovato nella Capitale la sua dimensione ideale. E ora, con l’Atalanta all’orizzonte e tanti altri traguardi da inseguire, Romagnoli è pronto a scrivere nuove pagine della sua storia in biancoceleste.

Il futuro incerto

Tutti sanno quello che rappresenta Romagnoli per la Lazio, ma il suo futuro potrebbe non essere altrettanto certo. Il difensore era già con le valigie in mano al termine della scorsa stagione, ma soltanto il ritorno di Sarri lo ha fermato, nonostante il Qatar fosse pronto a ricoprirlo d’oro. Oltretutto, il calciatore aspetta un adeguamento di contratto dal 2023 - anno in cui la Lazio raggiunse la Champions e lo storico secondo posto - come promesso dallo stesso presidente Lotito. Attualmente il calciatore guadagna 3 milioni netti, ma la società sarebbe pronta a riconoscergli ancora più ingaggio. Attualmente, Romagnoli aspetta un figlio dalla compagna Eleonora: gradirebbe restare nella sua città, ma nulla è scontato, se consideriamo il contratto in scadenza nel 2027. Riuscirà l’amore per la Lazio a mettere da parte tutto il resto?