Cardone: "Niente Lazio per Toth. Ecco chi è il piano B. Sarri frena la cessione di Cancellieri"

Con il mercato nella fase più calda, diverse sono le suggestioni che parlano di nuovi innesti in arrivo nella Capitale biancoceleste. Dopo l'approdo di Taylor e Ratkov, anche Toth era stato individuato come nuovo rinforzo da mettere a disposizione di Sarri. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, la pista si starebbe raffreddando sempre di più, complice anche il forte interesse del Bournemouth.

In parallelo, anche altre questioni tengono banco nell'ambiente biancoceleste, come le possibili cessioni di Cancellieri e Romagnoli. Per quanto riguarda l'attaccante classe 2002, stando a quanto riferito da Giulio Cardone a Radiosei, Sarri avrebbe messo un vero e proprio veto sulla sua partenza.

Cardone a Radiosei

Ieri Fabiani è andato in Spagna per cercare di parlare con Toth, o almeno i suoi agenti, ma le cose non sono andate bene; chiaramente quando c’è una squadra di Premier in mezzo la situazione si complica. Noi abbiamo più prestigio, loro più soldi. L’unico modo per avere la meglio su queste società è muoversi in anticipo, come si è fatto con Taylor.

Piano B? Si parla di Mendoza, ci sono sempre in ballo Timber e Fabbian.

Continua il giornalista