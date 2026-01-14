Coppa d'Africa, oggi le semifinali: il cammino di Dia e Dele-Bashiru, orario e dove vederle

Una giornata importante per la Coppa d’Africa che entra nella sua fase più calda con le due semifinali. In campo oggi sia il Senegal di Dia, che la Nigeria di Dele-Bashiru, impegnati rispettivamente contro l'Egitto alle ore 18:00 e contro il Marocco, padrone di casa della competizione, alle ore 21:00. Le due semifinali determineranno le finaliste della Coppa d’Africa 2026.

Il cammino farraginoso di Dia

Tuttavia, Boulaye Dia non sembra vivere il suo momento migliore. L’attaccante senegalese, infatti, ha estremamente faticato a trovare spazio con la sua nazionale: dall’inizio del torneo non è stato impiegato in cinque partite tra fase a gironi, ottavi e quarti di finale, se non per soli 37 minuti. L'unica presenza in campo di è arrivata contro il Sudan, quando è subentrato al 53', con il Senegal già avanti di due reti, dopo il momentaneo vantaggio sudanese. La partita si è poi conclusa sul 3-1 in favore dei senegalesi. Ma, nel complesso il cammino di Dia è stato caratterizzato da più ombre che luci.

Dele-Bashiru snobbato nelle fasi più delicate della competizione

Leggermente migliore, invece, il percorso di Dele-Bashiru. Il nigeriano ha trovato maggiore spazio, rispetto al compagno di squadra laziale, collezionando diversi minuti nel corso della competizione. Tuttavia, nelle fasi più delicate del torneo il suo impiego è stato ridotto: agli ottavi di finale contro il Mozambico e ai quarti contro l’Algeria è entrato in campo per un totale di 11 minuti complessivi. In vista delle semifinali si oggi, resta da capire se i due commissari tecnici opteranno per un turnover, concedendo ai giocatori meno utilizzati maggiori impiego, permettendo ai due laziali di avere maggior minutaggio.

Dove vedere le due semifinali

Sia Senegal-Egitto, in programma alle ore 18:00, che Nigeria-Marocco, prevista per le ore 21:00 saranno trasmesse in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, e in streaming su Sportitalia.it.