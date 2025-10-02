Lazio, emergenza terzini: Pellegrini out, Marušić in dubbio, Lazzari in recupero: la situazione

Come riporta Il Messaggero, la Lazio si trova a gestire un momento di vera emergenza nel reparto difensivo, in particolare sulle fasce riguardante i terzini. L’ultima trasferta a Genova ha evidenziato quanto sia diventato indispensabile rilanciare Nuno Tavares, finora poco utilizzato da Sarri. Subentrato nel secondo tempo, il portoghese ha avuto un impatto non del tutto positivo, ma ora le circostanze impongono il suo impiego come titolare per la gara contro il Torino.

Pellegrini out, emergenza sulle fasce

L’infortunio di Luca Pellegrini — costretto a saltare l’ultima partita della settimana a causa di una distrazione al collaterale rimediata in Liguria, — e le condizioni precarie di Marušić, fermatosi per un fastidio muscolare, riducono le scelte in difesa a due soli nomi: Tavares e Hysaj. La Lazio si affida dunque a loro, almeno in attesa di sviluppi sugli infortunati. Il rientro di Dele-Bashiru dalla lista è stato valutato, ma il giocatore non viene considerato adatto per coprire il ruolo di terzino. Allo stesso modo, l’eventuale utilizzo di Patric in posizione laterale appare improbabile, considerando la sua importanza al centro della difesa. Prove in corso anche per Lazzari, tornato ad allenarsi ma ancora incerto. Il momento è delicato per la formazione di Sarri, che si ritrova con pochi elementi affidabili in un reparto dove la solidità è fondamentale.

La Lazio si affida a Tavares, Hysaj e al rientro di Lazzari

Tavares, al centro di critiche dopo l’errore nel derby contro la Roma, ha ora la possibilità di riscattarsi. La società spera che la fiducia concessagli in questa fase delicata possa aiutare il giocatore a ritrovare equilibrio e determinazione. Anche Hysaj, nonostante qualche incertezza mostrata di recente, sarà chiamato a stringere i denti e garantire copertura. L’albanese, utilizzato con continuità, rappresenta al momento l’unica certezza per l’allenatore biancoceleste. Intanto, si monitora la situazione di Marušić, uscito acciaccato dalla gara contro il Genoa: le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni, ma la sua presenza non è certa. Comunque sia gli esami hanno fatto tre non superiore di sollievo, scongiurando lo stiramento. Lazzari potrebbe rientrare per il match contro Atalanta o Juve, previsti dopo la sosta. Il suo recupero offrirebbe un’alternativa preziosa in una zona del campo in cui Sarri ha già perso più di un’opzione. In caso di emergenza prolungata, non è escluso che possa essere adattato anche Gila. Alla difficoltà numerica si somma la necessità tattica: il tecnico toscano richiede massima disciplina difensiva, specie in una fase in cui la squadra deve ritrovare certezze. In questo contesto, ogni errore può pesare moltissimo, e il margine di tolleranza si riduce drasticamente. Il Torino, prossimo avversario, non ha un attacco particolarmente prolifico, ma Sarri sa bene che ogni partita presenta insidie, soprattutto in una situazione di organico ridotto.