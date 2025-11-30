Primavera Live | Atalanta-Lazio 0-0: fase ora di studio

Momento buio in casa Lazio con la vittoria in campionato che manca dal 4 ottobre contro l'Inter. La sconfitta in rimonta contro il Verona rischia di lasciare scorie e la squadra di Francesco Punzi è chiamata a dare una risposta forte di gruppo e lo dovrà fare in questa giornata di Campionato Primavera1 contro l'Atalanta.

Segui il live di Atalanta-Lazio Primavera qui su LazioPress.it.

Le formazioni ufficiali

Atalanta: Zanchi, Maffessoli, Ramaj, Mencaraglia, Baldo, Valdivia, Gasparello, Isoa, Aliprandi, Percassi, Camara.

A disposizione: Anelli, Galafassi, Cakolli, Artesani, Rinaldi, Parmiggiani, Mungari, Bono, Michieletto, Arrigoni, Muoisse.

Allenatore: Giovanni Bosi.

Lazio: Bosi, Bordon, Sulejmani, Gelli, Bordoni, Trifelli, Farcomeni, Pinelli, Ferrari, Pernaselci, Saná Fernandes.

A disposizione: Pannozzo, Ciucci, Santagostino, Cuzzarella, Milillo, Marinaj, Shpuza, Serra, Iorio, Carbone, Curzi.

Allenatore: Francesco Punzi.

Il live del match

41' - Sana Fernandes guadagna calcio d'angolo

31' - Ammonizione Atalanta, cartellino giallo per Gasparello intervento in ritardo su Sana Fernandes

28' - Cresce la pressione dell'Atalanta in questi minuti

18' - Occasione Lazio, pallone che dopo un flipper si alza a campanile: Gelli impatta in semirovesciata, conclusione però troppo centrale.

12' - Resta a terra Farcomeni, in campo lo staff sanitario

9' - Ritmi ora più lenti con le due squadre che cercano il palleggio

3' - Occasione Lazio, Ferrari tutto solo in area va alla conclusione col destro, palla di poco a lato

1' - Inizia il match