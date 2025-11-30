Primavera Live | Atalanta-Lazio 0-0: fase ora di studio
Segui il live di Atalanta-Lazio Primavere qui su LazioPress.it
Momento buio in casa Lazio con la vittoria in campionato che manca dal 4 ottobre contro l'Inter. La sconfitta in rimonta contro il Verona rischia di lasciare scorie e la squadra di Francesco Punzi è chiamata a dare una risposta forte di gruppo e lo dovrà fare in questa giornata di Campionato Primavera1 contro l'Atalanta.
Le formazioni ufficiali
Atalanta: Zanchi, Maffessoli, Ramaj, Mencaraglia, Baldo, Valdivia, Gasparello, Isoa, Aliprandi, Percassi, Camara.
A disposizione: Anelli, Galafassi, Cakolli, Artesani, Rinaldi, Parmiggiani, Mungari, Bono, Michieletto, Arrigoni, Muoisse.
Allenatore: Giovanni Bosi.
Lazio: Bosi, Bordon, Sulejmani, Gelli, Bordoni, Trifelli, Farcomeni, Pinelli, Ferrari, Pernaselci, Saná Fernandes.
A disposizione: Pannozzo, Ciucci, Santagostino, Cuzzarella, Milillo, Marinaj, Shpuza, Serra, Iorio, Carbone, Curzi.
Allenatore: Francesco Punzi.
Il live del match
41' - Sana Fernandes guadagna calcio d'angolo
31' - Ammonizione Atalanta, cartellino giallo per Gasparello intervento in ritardo su Sana Fernandes
28' - Cresce la pressione dell'Atalanta in questi minuti
18' - Occasione Lazio, pallone che dopo un flipper si alza a campanile: Gelli impatta in semirovesciata, conclusione però troppo centrale.
12' - Resta a terra Farcomeni, in campo lo staff sanitario
9' - Ritmi ora più lenti con le due squadre che cercano il palleggio
3' - Occasione Lazio, Ferrari tutto solo in area va alla conclusione col destro, palla di poco a lato
1' - Inizia il match