Momento buio in casa Lazio con la vittoria in campionato che manca dal 4 ottobre contro l'Inter. La sconfitta in rimonta contro il Verona rischia di lasciare scorie e la squadra di Francesco Punzi è chiamata a dare una risposta forte di gruppo e lo dovrà fare in questa giornata di Campionato Primavera1 contro l'Atalanta.

Segui il live di Atalanta-Lazio Primavera qui su LazioPress.it.

Le formazioni ufficiali

Atalanta: Zanchi, Maffessoli, Ramaj, Mencaraglia, Baldo, Valdivia, Gasparello, Isoa, Aliprandi, Percassi, Camara.

A disposizione: Anelli, Galafassi, Cakolli, Artesani, Rinaldi, Parmiggiani, Mungari, Bono, Michieletto, Arrigoni, Muoisse.

Allenatore: Giovanni Bosi.

Lazio: Bosi, Bordon, Sulejmani, Gelli, Bordoni, Trifelli, Farcomeni, Pinelli, Ferrari, Pernaselci, Saná Fernandes.

A disposizione: Pannozzo, Ciucci, Santagostino, Cuzzarella, Milillo, Marinaj, Shpuza, Serra, Iorio, Carbone, Curzi.

Allenatore: Francesco Punzi.

Il live del match

78' - Occasione clamoroso per l'Atalanta, Zakolli salta Bosi in uscita e a porta vuota clamorosamente tira fuori.

72' - Ancora occasione Atalanta, Bosi nega il gol del 3-0 su Arrigoni con una prodigiosa uscita bassa.

70' - Occasione Atalanta, Bosi salva sul tiro ravvicinato di Cakolli con un gran riflesso.

66' - Sostituzione Atalanta, fuori: Percassi. Dentro: Arrigoni

63' - Sostituzione Lazio, fuori: Fernandes, Gelli, Pinelli. Dentro: Serra, Curzi, Santagostino.

59' - Raddoppio Atalanta, Baldo a tu per tu con Bosi serve Cakolli che a porta vuota deve solo insaccare. Proteste Lazio per possibile fuorigoco.

54' - Gol Atalanta, Baldo dal vertice sinistro dell'Atalanta piazza la palla con un tiro rasoterra sul palo lontano.

52' - Sostituzione Lazio, fuori: Trifelli, dentro: Cuzzarella

52' - Occasione Lazio, Ferrari si libera e crossa in mezzo, Maffessoli anticipa Sulejmani con la palla che rischia però di capitombolare in rete.

48' - Corner per l'Atalanta che però non è pericoloso dalle parti di Bosi.

45' - Inizia il secondo tempo

45' - Sostituzioni Atalanta, dentro: Artesani e Cakoli; fuori: Camara

45+2' - Termina il primo tempo

45+1' - Occasione Atalanta, Baldo si libera dal limite impensierendo poi con il sinistro Bosi, risponde bene il portiere della Lazio.

45' - Concesso un minuto di recupero

44' - Ferrari va diretto in porta da punizione, tiro però troppo debole.

43' - Ammonizione Atalanta, cartellino giallo per Percassi che falcia Sana Fernandes. C'è ora punizione interessante per la Lazio.

41' - Sana Fernandes guadagna calcio d'angolo che non sortisce però gli effetti sperati

31' - Ammonizione Atalanta, cartellino giallo per Gasparello intervento in ritardo su Sana Fernandes

28' - Cresce la pressione dell'Atalanta in questi minuti

18' - Occasione Lazio, pallone che dopo un flipper si alza a campanile: Gelli impatta in semirovesciata, conclusione però troppo centrale.

12' - Resta a terra Farcomeni, in campo lo staff sanitario

9' - Ritmi ora più lenti con le due squadre che cercano il palleggio

3' - Occasione Lazio, Ferrari tutto solo in area va alla conclusione col destro, palla di poco a lato

1' - Inizia il match