Lazio-Napoli, le aquile si preparano ad affrontare i Campioni d'Italia: il dato sui tagliandi

Dopo il pareggio a Udine la rosa biancoceleste si prepara ad affrontare una nuova sfida, infatti, domenica 4 gennaio alle ore 12:30 le aquile scenderanno in campo allo stadio Olimpico per affrontare i Campioni d'Italia, gara visibile sulla piattaforma Dazn. Un incontro per niente facile per la Lazio, tuttavia, il club guidato dal Comandante farà il possibile per tentare di portarsi a casa i 3 punti.

Lazio-Napoli: il dato sui tagliandi venduti

Come riportato dell'edizione odierna de Il Tempo, sono stati venduti già 7 mila biglietti per il Big match Lazio-Napoli di domenica e, considerando anche gli abbonati, sono previsti circa 45 mila tifosi che siederanno sugli spalti per sostenere la loro squadra. Nonostante l'alto numero di spettatori presenti, bisogna tener conto delle limitazioni imposte ai tifosi del Napoli residenti in Campania.

Nella pagina successiva tutte le informazioni sulla vendita dei tagliandi per la gara Lazio-Napoli