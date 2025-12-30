Calciomercato Lazio, ancora nessun rinnovo per Marusic e Basic: il punto

La sessione di mercato di gennaio si avvicina e la Società, oltre a valutare i calciatori che potrebbero arrivare per rafforzare la rosa, deve prendere delle decisioni riguardanti alcuni calciatori biancocelesti che stanno in scadenza di contratto, come nel caso di Adam Marusic e Toma Basic, ormai punti fermi della Lazio.

Calciomercato Lazio, i rinnovi di Marusic e Basic

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Marusic, Basic, Vecino e Pedro sono tutti in scadenza a giugno, tuttavia, per il numero 5 e il numero 9 il futuro dovrebbe già essere scritto, infatti, i due biancocelesti dovrebbero dire addio. Per quanto riguarda il terzino e il centrocampista, invece, nei contatti con il club prima di Natale, entrambi hanno espresso la loro volontà di continuare a vestire la maglia della Lazio, tuttavia, ora la scelta è della Società, infatti, Lotito ha già ricevuto le proposte degli agenti dei due calciatori e nei prossimi giorni sono in programma dei summit per tentare di trovare un punto d'incontro e far restare i due biancocelesti in squadra.

