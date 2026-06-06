Gattuso boccia Noslin centravanti e chiede un’altra punta: idea Chiarodia per la difesa

Come riportato da Il Messaggero, L’insistenza di Gennaro Gattuso sulla punta – uno dei temi caldi della cena di mercoledì sera a Formello con Lotito e Fabiani - è dovuta alla posizione di Noslin: l’olandese secondo il nuovo tecnico della Lazio (che ieri ha lasciato Formello) non è un centravanti. Lo vede trequartista (in un ipotetico 4-2-3-1) oppure esterno, sia da un lato che dall’altro. E siccome in rosa ci sono Dia e Ratkov, che tutto sembrano ad oggi tranne bomber di primo pelo, evidente che la richiesta arrivata alla dirigenza biancoceleste debba essere recepita: su questo punto Rino ha puntato i piedi e ha visto dopo le normali “trattative” un’apertura. Intanto il fatto che TJ possa giocare anche a destra ha aperto alla cessione di Cancellieri: si attendono sviluppi sulla Fiorentina per l’ex Parma che mai ha convinto del tutto. Poi le attenzioni della Lazio si potrebbero spostare su Bamba Dieng, 26 anni, senegalese del Lorient (contratto in scadenza alla fine di questo giugno) che ha chiuso la sua annata con 10 gol e 1 assist in 22 presenze. La pista che porta a Salvatore Esposito del Cagliari ad oggi non sembra percorribile. Non è un profilo che ha molte reti nelle gambe.

Fraioli

I movimenti

Alla Lazio è stato proposto Brandt (anche lui in scadenza) del Borussia Dortmund, non si può escludere a prescindere perché parliamo appunto di un giocatore che arriverebbe senza costi per il cartellino. Rovella è in attesa di capire il suo futuro: spera in una chiamata di Sarri da Bergamo (anche se l’ex Comandante sembra intenzionato ad alzare il telefono per Ricci del Milan) e alla fine potrebbe anche rimanere, salvo complicazioni. Adesso il focus è cercare un sostituto di Alessio Romagnoli promesso sposo dell’Al-Sadd: il nome che circola è quello di Coppola del Brighton – Gattuso potrebbe essere lo sponsor – che, inoltre, essendo un Under 23 italiano non peserebbe nella voce “costo del lavoro allargato” che probabilmente bloccherà il mercato biancoceleste facendolo diventare a “saldo zero”. Se si tiene bene a mente questo paletto, sul taccuino di Fabiani potrebbe rientrare anche Fabio Chiarodia, nato in Germania ma italiano (ha giocato con la nazionale maggiore contro il Lussemburgo) di proprietà del Borussia Monchengladbach: il suo accordo è in vigore fino al 2027. Potrebbe diventare un’occasione. Sempre dietro rimane in piedi l’ipotesi Arnau Martinez del Girona (dopo la retrocessione gli spagnoli stanno cercando di cederlo a tutti i costi) che non solo può giocare come esterno a destra, ma all’occorrenza potrebbe fare pure il centrale. In uscita Lazzari: il Sassuolo non sembra essere più interessato ma qualche estimatore potrebbe presentarsi. Gattuso nonostante la società stia spingendo verso un altro prestito, si accontenterebbe (se gli prendono il centravanti richiesto) anche di tenere Floriani Mussolini di rientro dal prestito alla Cremonese. Ufficiale: il 16 agosto prima gara contro il Mantova in Coppa Italia (in caso di passaggio del turno seconda sfida il 2 settembre). In trasferta il debutto in campionato: derby calabro Tedesco-Gattuso a Bologna.

Primavera e Femminile

Primavera: conferma per Francesco Punzi. Femminile: nessun ribaltone, dovrebbe rimanere Gianluca Grassadonia.