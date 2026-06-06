Totti su Gattuso: "Lo incontrerò e ci andrò a cena. Ha voglia di mettersi sempre in mostra…"

Francesco Totti ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche del nuovo incarico del suo amico Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio

Beniamino Civitelli /
Gattuso
Fraioli

Francesco Totti ai microfoni di Sky Sport, a margine dell'Open di Istanbul dell’EA7 World Legends Padel Tour, ha parlato anche del nuovo incarico del suo amico Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le parole di Francesco Totti a SkySport

gattuso

Non ho ancora parlato con Rino. Ha questa forza, questa voglia di mettersi sempre in mostra. È un allenatore che per me farà grandi successi. Verrà a Roma, lo incontrerò e ci andrò a cena, vedremo di che pasta è fatto. Anche perché Roma è una piazza diversa da tutte le altre. 

Lui mi parlerà della Lazio?

Ed io gli parlerò della Roma. Vedremo. Potremo parlare anche di altre cose che non c’entrano con Roma e Lazio. Della Roma gli dirò che è una grande squadra, un grande club. Ma penso che lui sappia già tutto, ogni volta che ci ha affrontato capiva l’importanza di giocare a Roma. Adesso allenare qui sarà ancora più difficile.

Gattuso boccia Noslin centravanti e chiede un’altra punta: idea Chiarodia per la difesa
Mancini su Eriksson: "Era un personaggio amato da tutti. Il fatto che…"