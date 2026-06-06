Totti su Gattuso: "Lo incontrerò e ci andrò a cena. Ha voglia di mettersi sempre in mostra…"

Francesco Totti ai microfoni di Sky Sport, a margine dell'Open di Istanbul dell’EA7 World Legends Padel Tour, ha parlato anche del nuovo incarico del suo amico Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio.

Non ho ancora parlato con Rino. Ha questa forza, questa voglia di mettersi sempre in mostra. È un allenatore che per me farà grandi successi. Verrà a Roma, lo incontrerò e ci andrò a cena, vedremo di che pasta è fatto. Anche perché Roma è una piazza diversa da tutte le altre.