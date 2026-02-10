Olimpiadi Invernali, scoppia il caso medaglie rotte: cosa sta succedendo a Milano Cortina

Scoppia il caso delle medaglie rotte Olimpiadi Invernali a Milano Cortina 2026 e il problema diventa subito virale. Dopo le prime competizioni sono emersi tre episodi clamorosi: durante i festeggiamenti alcuni atleti hanno mostrato premi danneggiati, con il metallo separato dal nastro. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social, spingendo la Fondazione Milano Cortina ad avviare accertamenti ufficiali sulla qualità delle medaglie Milano Cortina.

Le medaglie assegnate ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 stanno infatti creando più di un grattacapo. Sono diventate virali le foto e i video di vari atleti che hanno mostrato le proprie medaglie rotte, con il disco metallico staccato dal nastro subito dopo la cerimonia di premiazione. Il primo episodio ha coinvolto Breezy Johnson, oro nella discesa libera femminile, inizialmente considerato un caso isolato. Poco dopo, però, anche altri due atleti hanno segnalato lo stesso identico problema, con le medaglie che si sono sganciate all’improvviso.

Oltre alla sciatrice statunitense, anche la connazionale Alysa Liu, oro nel pattinaggio di figura a squadre, ha pubblicato un video diventato virale mostrando la medaglia rotta. A destare ulteriore preoccupazione è stato poi l’episodio che ha coinvolto la squadra tedesca di biathlon, con un atleta ripreso in diretta mentre rischiava di perdere il bronzo appeso al collo. I tre casi hanno immediatamente acceso i riflettori sulla Fondazione Milano Cortina, che sta cercando di intervenire rapidamente, anche se al momento non è chiaro se verranno consegnate nuove medaglie in sostituzione.

Tre medaglie danneggiate in un solo giorno

Attualmente sotto osservazione ci sono due medaglie d’oro e una di bronzo: in tutti i casi il metallo si è staccato dal nastro utilizzato durante la premiazione, costringendo gli atleti a conservarlo in tasca per evitare di perderlo. Si tratta delle medaglie olimpiche più costose mai realizzate, considerando l’aumento del valore dei metalli preziosi dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. Proprio a Parigi era già scoppiata una polemica simile, con oltre cento atleti che avevano restituito le medaglie perché deteriorate nei mesi successivi. In questo caso, però, il danno si è verificato pochi minuti dopo la consegna, come mostrato anche da Johnson, che ha attribuito l’accaduto a un’esultanza forse troppo energica.

Justus Strelow stava saltando con i compagni quando improvvisamente la medaglia di bronzo si è staccata ed è caduta a terra, per poi essere recuperata pochi istanti dopo. Il metallo oscillava visibilmente prima di separarsi, lasciando l’atleta incredulo mentre tentava inutilmente di riattaccarlo sotto gli occhi stupiti di tutti.

La posizione della Fondazione Milano Cortina

Tre medaglie danneggiate nella prima domenica delle Olimpiadi Invernali rappresentano un caso serio, ora al centro delle verifiche della Fondazione Milano Cortina. In conferenza stampa Andrea Francisi, Chief Games Operations Officer, ha confermato che sono in corso valutazioni tecniche approfondite: “Siamo informati, abbiamo visto i filmati e stiamo cercando di capire se esiste un problema strutturale. Il momento della premiazione è fondamentale e stiamo lavorando con la massima attenzione”. Al momento non sono state chiarite le cause del difetto e non è stato ancora confermato se gli atleti coinvolti riceveranno nuove medaglie.