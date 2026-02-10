Lazio, spiegata l'assenza di Fabiani a Torino: il Ds era all'estero, ecco la ragione
Ecco il motivo dietro l'assenza del Direttore Sportivo Angelo Fabiani durante l'incontro Juventus-Lazio di domenica
A sedere sugli spalti dell'Allianz Stadium mancava il Ds biancoceleste, infatti, nel corso della gara Juventus-Lazio di domenica, terminata con punto guadagnato da entrambe le squadre, Angelo Fabiani non si era recato a Torino con il resto dello staff.
Juventus-Lazio, il motivo dietro l'assenza di Fabiani
Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'assenza del Direttore Sportivo a Torino probabilmente era dovuta ad un viaggio di lavoro a Lisbona, in Portogallo, dove potrebbe aver incontrato l'entourage di Diogo Leite per risolvere la situazione, vista la smentita sull'accordo tra il calciatore e la Società.
