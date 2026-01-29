Lazio-Genoa: aria di derby per De Rossi, in quota i liguri sognano l’impresa in un Olimpico deserto

Tra mercato, malumori e sciopero del tifo, negli ultimi giorni il campo sembra essere passato in secondo piano per la Lazio. Eppure, domani sera la squadra di Sarri è attesa da una partita importante per continuare a dare un senso a una stagione fin qui a dir poco tribolata; il contesto di un Olimpico deserto per la protesta dei tifosi non è di certo il massimo, soprattutto se di fronte c’è il Genoa di Daniele De Rossi, che sente aria di derby ed è determinato a proseguire nella striscia di cinque risultati consecutivi, di cui due vittorie. Per questo, i betting analyst di Goldbet e Better – si legge su Agipronews - sono concordi nell’assegnare la quota di 2,05 all’1, considerando anche che alla Lazio i tre punti interni mancano in campionato da oltre due mesi. I liguri possono sognare l’impresa, proposta in lavagna a 4,15, che vorrebbe dire portarsi a -3 dai biancocelesti e, soprattutto, ampliare il margine sulla zona retrocessione. A 3, infine, il pareggio.Per quanto riguarda gli altri mercati, si prevede una partita povera di gol.

A pesare sono soprattutto i numeri della Lazio, che ha il sesto peggior attacco del campionato e non ha segnato nelle ultime tre partite. Il Genoa, da parte sua, ha pareggiato per 0-0 nell’ultima trasferta, quella contro il Parma. Per questo, l’Under, a 1,45, è nettamente favorito sull’Over, a 2,60, così come il No Gol, a 1,60, prevale sul Gol, a 2,20.Tra i protagonisti in campo, occhi puntati sugli uomini di maggiore qualità e che dovrebbero essere i trascinatori delle rispettive squadre. Zaccagni, a secco in campionato da inizio novembre ma autore del gol che ha chiuso la partita di Marassi all’andata, cerca gloria a 3,45 su Goldbet e Better, mentre un gol di Malinovskyi, assoluto protagonista della rimonta contro il Bologna, vale 6 volte la posta.