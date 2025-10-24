Supercoppa italiana, la Lega rende noti tutti i dettagli

Una volta era un trofeo che si assegnava in estate, poco prima dell'inizio del campionato. Ormai da svariati anni è cambiata la modalità della Supercoppa italiana, compresa la location dove si disputa il trofeo. La Lega Calcio Serie A, dopo il consiglio svolto oggi, ha ufficializzato il regolamento della prossima edizione della Supercoppa italiana, che si disputerà nuovamente a Riad, in Arabia Saudita.

Date ed orari

Semifinale A: Napoli – Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane

Semifinale B: Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane

Finale: vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane

Il regolamento

Per quanto riguarda il regolamente, come in passato, non è prevista la disputa dei tempi supplementari. Infatti in caso di parità al novantesimo si andrà direttamente ai tiri dal dischetto di rigore. Nelle gare è previsto l’utilizzo della Goal Line Technology (GLT) e dei sistemi Video Assistant Referees (VARs) e Semi-Automated Offside Technology (SAOT). Sono altresì previsti, in ogni gara, l'integrazione del segnale Vardict sul maxischermo ed il Public Announcement after Var Checks and Var Review.