Milan-Pisa 2-2, l'ultima in classifica ferma la capolista

E' l'anticipo dell'ottava giornata di campionato quello tra Milan-Pisa. Le luci dello stadio San Siro di Milano si accendono per ospitare il match tra la capolista e l'ultima in classifica. Il risultato finale sorprende pronostici ed aspettative: pareggio per 2-2 per lascia tanto amaro al Milan e un sorriso per Gilardino ed i suoi.

La partita

Primi 45 minuti a senso unico con un Milan che non brilla ma domina comunque per l'intera durata del primo tempo. Soli 7 minuti dal fischio iniziale ed è Leao ad accendere la luce con un tiro dalla distanza che va ad insaccarsi all'angolino per il vantaggio rossonero. I padroni di casa non rischiano nulla ma Allegri si lamenta per la mancanza di incisività in avanti.

Il secondo tempo inizia con un altro ritmo e con il Pisa che parte forte spingendosi in avanti. Al minuto 60 arriva il pareggio. Dagli undici metri pareggia Cuadraro dopo che lo stesso si guadagna il rigore calciando dalla distanza e causando il fallo di mano di De Winter. La reazione del Milan arriva ma è fin troppo timida e solo Leao riesce a scheggiare la traversa con una conclusione dal limite dell'area. Il Pisa continua a coprirsi bene e riesce al minuto 86 ad andare in vantaggio grazie ad Nzola che approfitta di un buco difensivo. Altro gol, minuto 93, arriva il 2-2 con Athekame: tiro da fuori che si infila all'angolino. Finisce in parità il match.

Le rispettive classifiche

Sorridono gli ospiti anche se resta un sorriso un pò amaro visto che a pochissimi minuti dal triplice fischio finale il Pisa era vicino al suo primo successo in campionato. I punti in classifica sono 4 e al momento il posto occupato è il terzultimo.

Brusca ed inaspettata frenata invece per gli uomini di Max Allegri. Un punto che lascia tanta delusione. Il bottino è di 17 punti, in attesa delle altre squadre che dovranno disputare questa ottava giornata di campionato.