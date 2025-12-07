Cancellieri: "Oggi abbiamo creato tanto ma a volte la palla non entra"

Matteo Cancellieri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel al termine dell'incontro Lazio-Bologna, terminato con un pareggio e con un'espulsione per Mario Gila.

Cancellieri - Fraioli

Le dichiarazioni di Matteo Cancellieri a Lazio Style Channel

Il pareggio della Lazio contro il Bologna

Abbiamo fatto una grande partita anche in dieci uomini abbiamo sofferto insieme. Una grande partita e tutto sommato un buon punto

Il suo infortunio

Venivo da un momento molto buono. L’infortunio mi ha fatto rallentare ma ora sto bene, oggi ho fatto più minuti, sentivo la gamba bene, non sono al 100% dico 95%, questione di giorni e tornerò come prima.

La nascita del figlio di Pellegrini

Luca ci ha mandato un messaggio, sono molto contento per lui.

Il punto guadagnato nella gara di stasera

Oggi abbiamo creato tanto, a volte poi la palla entra o no ma è importante vedere il lato positivo, quindi il collettivo. I tre punti arriveranno e con questo tipo di squadre ci stanno anche i pareggi.

I prossimi impegni della rosa biancoceleste

Lavoriamo gara dopo gara e cerchiamo sempre di portare a casa i tre punti. Il nostro obiettivo è quello di andare a giocare ogni partita per vincere.

Nella pagina successiva la conferenza stampa di Cancellieri