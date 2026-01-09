Emergenza senza fine: Sarri costretto a cambiare ancora

L’emergenza continua in casa Società Sportiva Lazio. Tra infortuni e squalifiche, Maurizio Sarri sarà costretto per l’ennesima volta a rimettere mano alla formazione in vista della trasferta di Verona. Tornano a disposizione Adam Marusic e Tijjani Noslin, dopo aver scontato il turno di stop, ma a compensare i rientri arriva una nuova assenza pesante: Mattia Zaccagni. Il capitano, ammonito contro la Fiorentina, è stato fermato dal giudice sportivo e salterà la sfida del Bentegodi.

L’infermeria resta affollata. Patric è ancora alle prese con una lesione al polpaccio, mentre si è aggiunto Toma Basic, fermatosi durante l’ultima gara all’Olimpico. Per il centrocampista croato si tratta di un’infiammazione all’adduttore: scongiurato lo stiramento, ma la sua presenza a Verona è da escludere, come riporta il Corriere dello Sport.

La preparazione riprenderà nel pomeriggio con una nuova seduta fissata alle 15, alla quale parteciperanno per la prima volta anche Ratkov e Kenneth Taylor. Per entrambi è previsto l’esordio tra i convocati, ma partiranno dalla panchina nella trasferta al Bentegodi. Domani mattina, alle 11, la rifinitura che definirà le ultime scelte di Sarri.