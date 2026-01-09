Lazio, con il Verona Sarri conta i disponibili: e Rovella...

Sarà ancora una Lazio in piena emergenza quella che scenderà in campo al Bentegodi di Verona, domenica 11 gennaio alle ore 18.00, contro la squadra di Paolo Zanetti. Maurizio Sarri dovrà rinunciare a pedine importanti: Mattia Zaccagni è squalificato, mentre Toma Basic è fermo ai box per infortunio. Assenze che riducono ulteriormente le rotazioni e obbligano il tecnico a soluzioni forzate.

Per questo motivo i due nuovi acquisti, Kenneth Taylor e Ratkov, partiranno subito dalla panchina, pronti a dare una mano a gara in corso. In panchina ci sarà anche Nicolò Rovella: come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista ha ormai quasi completato il percorso di recupero dopo l’operazione per la pubalgia. Il lavoro procede positivamente e, dopo il lungo riscaldamento svolto nella gara contro la Fiorentina, non è escluso che possa tornare ad assaggiare il campo proprio nella sfida di Verona.