Lazio-Juventus, la tifoseria biancoceleste risponde presente: il numero di tagliandi venduti

Dopo la conquista di un punto d'oro al New Balance Arena di Bergamo, le aquile si preparano per una nuova missione, infatti, domenica 26 settembre alle ore 20:45 dovranno scendere in campo allo stadio Olimpico per affrontare la Juventus, che arriverà con il desiderio di riscattarsi dopo la sconfitta a Como. L'incontro, visibile sulla piattaforma Dazn, non sarà affatto facile ma, come sempre, la rosa biancoceleste potrà contare sul sostegno dei tifosi.

Lazio-Juventus: marea di tifosi biancocelesti all'Olimpico

Ogni volta che la Lazio scende in campo la tifoseria è con lei, pronta a sostenere le aquile anche contro le avversità, infatti, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, tra singoli biglietti e Pack 3 partite (Juventus, Cagliari, Lecce) sono già stati venduti 19.000 biglietti che, sommati ai circa 26.000 abbonati, portano il numero di tifosi laziali che siederanno sugli spalti per sostenere la loro squadra del cuore a 45.000. Con ancora qualche giorno a disposizione, la speranza della Società è di toccare quota 50.000.

