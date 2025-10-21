Lazio, Dr. Capua: "Il fatto che siano tanti gli infortuni ci fa pensare. Cancellieri?..."

Nonostante i festeggiamenti per l'importante punto conquistato a Bergamo, la serata ha portato anche una nota negativa, infatti, Matteo Cancellieri si è aggiunto alla lunga lista di biancocelesti infortunati. Riguardo l'alto numero di infortuni in casa Lazio si è espresso il Dottor Pino Capua ai microfoni di Radiosei.

Le dichiarazioni del Dottor Pino Capua a Radiosei

L'infortunio di Matteo Cancellieri

Il fatto che Cancellieri si sia fermato dopo 20’ mi dà pensiero. Si fa sempre un riscaldamento importante prima della gara, utile per iniziare la prestazione, quindi lo stop così presto mi sorprende o forse un po’ mi allarma. Ora c’è da vedere l’esito degli esami che farà oggi, ma quando c’è un problema muscolare non si può rischiare e credo quindi che non sarà a disposizione domenica.

Sui numerosi infortuni muscolari

Sento gli attacchi che si fanno allo staff per la preparazione atletica, io sinceramente non sono nelle condizioni di fare valutazioni del genere; parliamo di professionisti importanti e di persone che sanno fare bene il loro lavoro, le variabili possono essere tante, partendo dal terreno, aggiungendone una sull’altra potrebbero tutte insieme portare agli stop. Il fatto che siano tanti gli infortuni ci fa pensare, da medico non me la sento di colpevolizzare nessuno, perché parliamo di persone preparate.

La preparazione in altura