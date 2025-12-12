Giordano: “Keita? La Lazio ha già preso Insigne”

Intervenuto in collegamento a Radio Laziale, l’ex attaccante della Lazio Bruno Giordano ha commentato le voci di mercato che stanno ruotando attorno al mondo biancoceleste. L’opinionista ha toccato diversi temi caldi, soffermandosi in particolare sulle ipotesi legate a Keita Baldé, sulla centralità di Mattia Zaccagni e sulla suggestione Lorenzo Insigne.

Giordano ha inoltre proposto un confronto tecnico tra Giacomo Raspadori e Taty Castellanos, analizzando caratteristiche, potenzialità e compatibilità con il gioco di Maurizio Sarri.

Di seguito, tutte le sue dichiarazioni:

Keita? La Lazio ha già fatto Insigne. Poi ne possiamo prendere dieci in quel ruolo, ma poi ti ritrovi Zaccagni, Keita e Insigne. Ma che sei il Barcellona? Per me Raspadori è fortissimo ma da prima punta non migliora la squadra. Ti vengono a mancare i centimetri, i colpi di testa, è un giocatore da altro ruolo. L'anno scorso al posto di Dia sarebbe stato perfetto, lui fa la seconda punta, quello è il suo ruolo".