De Laurentiis–Pardo, siparietto al Gala: ironia e frecciate sul tifo

Durante il Gala organizzato in occasione dei Gazzetta Awards, la premiazione del Napoli come club dell’anno è stata accompagnata da un siparietto tutto da ridere tra Aurelio De Laurentiis e Pierluigi Pardo. Il presidente azzurro, microfono alla mano, ha stuzzicato il giornalista di Dazn con alcune battute sul tifo calcistico, partendo da una domanda apparentemente innocua:

Ma è romanista? Un giornalista non dovrebbe essere tifoso

Il botta e risposta è proseguito tra sorrisi e applausi del pubblico, con De Laurentiis che ha poi virato sull’ironia personale, elogiando Pardo per il suo modo di porsi:

Quando ti vedo qui in carne e ossa penso che saresti un attore formidabile, hai una simpatia straordinaria.

La replica non si è fatta attendere, con Pardo che ha negato qualsiasi etichetta calcistica, prima dell’ultima stoccata del patron partenopeo:

Ah, perché sei pure uno che rinnega?.

Un momento leggero che ha stemperato la serata, confermando ancora una volta la verve comunicativa del numero uno del Napoli.