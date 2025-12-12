Marusic al Napoli? Cosa c’è di vero

Il futuro di Adam Marusic resta tutto da scrivere. Il terzino montenegrino, che sul finale della scorsa stagione ha prolungato di un anno il proprio contratto con la Lazio, andrà in scadenza il 30 giugno 2026 e continua a rappresentare un profilo appetibile per diversi club alla ricerca di rinforzi sulle corsie difensive.

Nelle ultime ore si era diffusa la voce di un possibile interesse del Napoli, ma a fare chiarezza è stato Fabrizio Romano. L’esperto di mercato, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha smentito contatti concreti tra il club partenopeo e l’entourage del calciatore, spiegando che al momento non risultano offerte ufficiali per Marusic.

Di seguito le parole di Romano: