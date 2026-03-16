Milan, tensione tra Leao e Pulisic durante la sfida con la Lazio

Momenti di tensione in casa Milan durante la gara contro la Lazio. Nel corso della partita Rafael Leao si è lamentato in maniera evidente con Christian Pulisic per due azioni offensive in cui l’americano ha scelto di non servirlo, nonostante il portoghese fosse smarcato.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il malumore di Leao sarebbe proseguito anche negli spogliatoi, dove il giocatore avrebbe ribadito le proprie lamentele al compagno. A intervenire per riportare la calma è stato l’allenatore Massimiliano Allegri, che ha gestito la situazione evitando che la tensione degenerasse.

L’episodio non ha portato a un vero litigio e l’atmosfera è rimasta sotto controllo, ma ha evidenziato una certa difficoltà di intesa tra i due attaccanti rossoneri.

Al termine della partita lo stesso Allegri ha commentato così l’accaduto: “Leao era un po’ nervoso perché aveva situazioni in cui poteva essere servito meglio e non è stato servito. Erano due possibili palle gol ed è rimasto un po’ arrabbiato. Sono cose che capitano all’interno di una partita”.