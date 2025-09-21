La moviola di Lazio-Roma: pessima gestione dei cartellini per il direttore Sozza

Il direttore di gara estrae il primo cartellino giallo al minuto 83’: pessima gestione della partita

Emanuele Petrucci
Sozza Lazio-Roma


La Roma vince il derby con il gol di Lorenzo Pellegrini
 

La Lazio paga caro l’errore di Tavares nel primo tempo e perde di misura il derby con la Roma, non basta il legno colpito da Cataldi e la grande occasione fallita da Dia davanti a Svilar.



La moviola di Lazio-Roma

In una gara piena di falli in mezzo al campo, l’arbitro Sozza estrae il primo cartellino al minuto 83‘ ai danni di Ndicka. Succede tutto nel finale di gara, Belahyane viene espulso per un brutto fallo su Koné e Guendouzi perde la testa dopo il fischio finale: Sozza lo espelle. Pessima gestione del direttore di gara sui cartellini gialli visti i tanti falli in mezzo al campo.

