Lazio-Roma, Zaccagni nel post: “Tre punti dopo 4 partite iniziano a pesare"

Sì è appena conclusa la stracittadina romana, dove entrambe le squadre hanno avuto le proprie occasioni - poco sfruttate da parte dei biancocelesti -, con annesse distrazioni in fase di difesa. Nonostante tutto, però, a trionfare è stata la Roma grazie al gol di Pellegrini al 37'.

A fine partita, il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, ha rilasciato un’intervista a DAZN e LSC.

Le parole di Zaccagni a DAZN

Abbiamo preso un gol a causa di un errore stupido, ci siamo abbassati troppo ma abbiamo subito ripreso in mano la partita. Dispiace per il gol mancato.

Sei preoccupato delle tre sconfitte su quattro partite?

Avevamo la partita in mano, tre punti dopo 4 partite pesa. E' il momento di andare avanti.

Il derby è questione di dettagli, la reazione della Lazio è il vostro punto di ripartenza.

Penso che ripartire dall'atteggiamento avuto dopo aver perso un uomo è importante.

Le dichiarazioni di Zaccagni a LSC

La sconfitta nel derby

Fa male, perdere un derby è sempre brutto, perderlo per una disattenzione fa ancora più male, ci siamo abbassati 15 minuti, poi l’abbiamo ripresa, abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare, l’atteggiamento era giusto, dispiace tanto.

Su ciò che prova e che cosa serve alla Lazio