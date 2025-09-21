Lazio-Roma, Zaccagni nel post: “Tre punti dopo 4 partite iniziano a pesare"
A fine partita, il capitano della Lazio è intervenuto ai microfoni di DAZN e LSC: ecco le sue parole.
Sì è appena conclusa la stracittadina romana, dove entrambe le squadre hanno avuto le proprie occasioni - poco sfruttate da parte dei biancocelesti -, con annesse distrazioni in fase di difesa. Nonostante tutto, però, a trionfare è stata la Roma grazie al gol di Pellegrini al 37'.
A fine partita, il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, ha rilasciato un’intervista a DAZN e LSC.
Le parole di Zaccagni a DAZN
Abbiamo preso un gol a causa di un errore stupido, ci siamo abbassati troppo ma abbiamo subito ripreso in mano la partita. Dispiace per il gol mancato.
Sei preoccupato delle tre sconfitte su quattro partite?
Avevamo la partita in mano, tre punti dopo 4 partite pesa. E' il momento di andare avanti.
Il derby è questione di dettagli, la reazione della Lazio è il vostro punto di ripartenza.
Penso che ripartire dall'atteggiamento avuto dopo aver perso un uomo è importante.
Le dichiarazioni di Zaccagni a LSC
La sconfitta nel derby
Fa male, perdere un derby è sempre brutto, perderlo per una disattenzione fa ancora più male, ci siamo abbassati 15 minuti, poi l’abbiamo ripresa, abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare, l’atteggiamento era giusto, dispiace tanto.
Su ciò che prova e che cosa serve alla Lazio
Provo rabbia, delusione, dispiacere, l’unica cosa positiva è l’atteggiamento anche nonostante l’uomo in meno, cercare di pareggiarla, ma dobbiamo dare di più sia avanti che dietro. Dobbiamo ricompattarci, tre punti in 4 partite sono pochi per una squadra come noi. Nei derby c’è tanto nervosismo, prendere un gol così fa male, avevamo la partita in mano, rincorrere è sempre più dura. Dobbiamo reagire meglio in campo alle delusione, ma ora bisogna ricompattarsi, ora vediamo col Genoa che siamo senza centrocampisti