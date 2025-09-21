Pellegrini: "Abbiamo creato ma fa male perché rimane il risultato. Non condivido gli alibi"

Una distrazione di Tavares e le occasioni mancate di Taty e Dia hanno deciso il risultato, è stata la Lazio a cadere allo stadio Olimpico nel derby della Capitale. Una dolorosa sconfitta e che riconferma i punti ottenuti dalla rosa biancoceleste, soltanto 3 in 4 partite, un numero terrificante. In merito all'incontro si è espresso il terzino Luca Pellegrini, entrato nel 2° tempo per sostituire Tavares, ai microfoni di Lazio Style Channel e in Mixed Zone.

Le dichiarazioni di Luca Pellegrini a Lazio Style Channel

Sul derby

Abbiamo fatto un derby dove abbiamo creato tanto, si decide con episodi, siamo stati sfortunati con l’incrocio di Danilo e altre situazioni, fa male perché rimane il risultato, difficile trovare anche le parole giuste per descrivere partite del genere.

Da cosa bisogna ripartire

Per me bisogna ripartire da noi, dalla coesione, atteggiamenti, lottare, essere più cattivo agonisticamente, volere qualcosa dipiù. Non condivido gli alibi, dobbiamo guardare quello che possiamo fare e noi possiamo fare di più, lo abbiamo dimostrato, se non riesce la colpa è nostra è inutile guardare fuori.

I problemi della squadra

La difficoltà è mentale, non lo stile di gioco, credo che abbiamo creato tanto, se fossimo stati lucido avremmo potuto far molto male. Abbiamo creato di più, le cose negative ci sono state e più di una. Quello che dobbiamo fare è guardarci in faccia e alcune cose devono cambiare e noi siamo i primi. Credo fortemente in questa squadra, abbiamo reintegrato Danilo, è rientrato Cancellieri, deve cambiare qualcosa dal punto di vista mentale, abbiamo dimostrato tanto, aldilà della sfortuna ci manca l’approccio mentale, siamo gli stessi di Verona.

Sulla stagione scorsa

Lo scorso anno abbiamo fatto un percorso importante, ci è mancato qualcosa, ma è una base da cui ripartite ma quest’anno siamo ripartiti da una base bassa dal punto di vista mentale perché siamo gli stessi dello scorso anno.