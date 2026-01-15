Calciomercato Lazio, Baiocchini: "Per Tavares c'è una trattativa in corso. Toth?..."

Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare gli ultimi movimenti di mercato nel mondo Lazio.

Le dichiarazioni di Manuele Baiocchini a Radio Laziale

Ratkov, Taylor e Pedraza

Sono arrivati questi due giocatori, Ratkov e Taylor, e adesso la Lazio sta cercando di completare il mercato. Però ci sono delle situazioni un po' legate. C'è la situazione, ad esempio, Pedraza. Quella un po' più avanzata rispetto alle altre. Il giocatore è stato preso per il prossimo luglio, quindi per la prossima stagione Pedraza sarà un giocatore della Lazio. Ma la Lazio vorrebbe anticiparlo anche adesso, qualora chiaramente uscisse Nuno Tavares.

Tavares

Per Nuno Tavares c'è una trattativa con il Besiktas. I turchi hanno fatto una sola offerta ufficiale, prestito con diritto di riscatto, operazione da circa 10-11 milioni tra il prezzo e il riscatto, e la Lazio ha respinto questa proposta. Stanno continuando a parlare gli intermediari per cercare di tramutare questo diritto in obbligo e qualora il Besiktas dovesse fare una seconda proposta inserendo l'obbligo di riscatto, quindi sarebbe una cessione a titolo definitivo, Nuno Tavares andrebbe via e la Lazio a quel punto io credo che ci siano le basi per anticipare l'arrivo di Pedraza dal Villarreal, magari con un piccolo indennizzo per cercare di rendere contenti gli spagnoli e quindi non perderebbe il giocatore a costo zero.

Toth

La Lazio aveva individuato questo ragazzo che era comunque un giovane, bravo ,di prospettiva che avrebbe abbassato il dato anagrafico della rosa e che avrebbe garantito magari un investimento per il futuro. Un giocatore che prendi a 10 milioni di euro magari ti esplode, ti diventa Milinkovic-Savic e lo rivendi a 40 facciamo l'esempio. Investimento diventato poi più alti, perché comunque per il Ferencvaros c'è un problema proprio di regolamenti in Ungheria. Il governo ungherese garantisce ai club dei bonus in denaro a chi fa giocare i loro giocatori giovani, questo per accrescere il valore anche della nazionale, dei nazionali e Toth è l'unico giocatore di quell'età aveva in rosa e quindi questo era il primo.

Se la Lazio ha un piano B

Sì, probabilmente la Lazio ha un piano B, però in questo momento vede anche che c'è il reparto centrocampisti molto affollato, Belahyane non è uscito e quindi in questo momento sono in sette, sette per tre posti. Il conteggio lo facciamo facilmente, Rovella e Cataldi, Basic e Dele-Bashiru, Belayan, Vecino e Taylor sono sette e sono tanti. Quindi sostanzialmente la Lazio dice: 'se devo fare un investimento che poi non posso sfruttare allora aspetto tempi migliori, magari che mi esce Belahyane verso la fine del mercato per tornare poi a prendere qualcuno'. Il piano B sicuramente più vicino all'essere realizzato è sempre Fabbian, ma alle cifre della Lazio che lo prenderebbe per 12-13 milioni di euro. Il Bologna, però, al momento chiede più soldi, chiede 16-17 milioni di euro.

Ryan