Lazio, entro venerdì si definisce la trattativa per Giovane

C'è tanta amarezza nell'ambiente Lazio per quello che è l'attuale momento e per la pesante sconfitta incassata lunedì sera contro il Como allo stadio Olimpico di Roma. L'aria è sicuramente tesa nel quartier generale di Formello e il direttore sportivo sta provando a piazzare ancora qualche colpo in entrata che possa aiutare Sarri a migliorare la rosa a disposizione. Gli ultimi aggiornamenti, di pochi minuti fa, riguardano Giovane. La punta infatti è nei radar dei capitolini e l'intenzione sarebbe quella di farlo arrivare in questa finestra di calciomercato. A riportarlo è Alfredo Pedullà tramite i suoi canali social.

Le ultime sulla trattativa Giovane-Lazio

Nei giorni scorsi è emersa la notizia che la Lazio ha iniziato a puntare forte sul calciatore dell'Hellas Verona. Con la maglia gialloblu Giovane ha mostrato immediatamente un certo talento e le attenzioni da parte di diversi club sono stati inevitabili. Una delle società più interessate sembrerebbe proprio la Lazio. I dettagli li riporta Alfredo Pedullà che fissa venerdì come giornata importante per la trattativa, dove i biancocelesti potrebbero affondare il colpo per assicurarsi il calciatore e battere ogni tipo di concorrenza. Il giornalista esperto di mercato sottolinea come la Lazio sia libera di investire senza vincoli e questo potrebbe essere un dettaglio determinante per la buona riuscita del trasferimento.

Gli altri club interessati a Giovane

L'attaccante dell'Hellas Verona si è subito ambientato bene nel campionato italiano di serie A. I suoi numeri e le sue giocate hanno fatto breccia in diversi club italiani. Le tre squadre maggiormente interessate sono Lazio, Napoli e Juventus. Tutte hanno manifestato un interesse concreto con i capitolini ed i bianconeri avvantaggiati dal fatto di avere modo di effettuare un calciomercato libero. Un gradino più in basso c'è il Napoli che può operare un mercato a saldo zero. Pochi giorni e il futuro di Giovane sarà scritto.