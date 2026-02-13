Conferenza Lundin: "Sono entusiasta di essere qui. Ruolo? Ho parlato con Grassadonia e..."

Emma Marika Bergman Lundin, nuova centrocampista della Lazio Women ed ex Valerenga e West Ham, è intervenuta alla conferenza stampa di presentazione che si sta svolgendo presso il centro sportivo di Formello.

Sono molto felice di essere qui e il club é importante per me. Sono molto felice di giocare nel Campionato Italiano, voglio ringraziare la famiglia Laziale per avermi accolto.

Ho parlato con il mister del mio ruolo e giocherò come centrocampista ma spero di poter aiutare anche come regista. Non c'è una data certa sul mio ritorno ma spero presto.

In merito alle esperienze passate ho amato giocare in Europa ed ho sempre amato la tattica e le caratteristiche del Campionato Italiano.

Credo che il progetto Lazio sia molto interessante e spero che avrò la chance di fare bene e spero che sia una rampa di lancio per arrivare le Nazionale. Le differenze tra campionati sono difficile da comparare, qui il ritmo e più veloce.

La Champions é un ottimo posto dove giocare, ognuno gioca a suo modo. Spero di poter dare un ottimo contributo.