Tifo organizzato: "No scelte di pancia, il bene della Lazio e dei laziali è al primo posto"

Il tifo organizzato si è espresso sui social in merito alla protesta in Lazio-Genoa e ai prossimi passi

Michelle De Angelis /
Lazio
Il tifo organizzato si è espresso sui social in merito alla protesta in Lazio-Genoa, dove lo stadio Olimpico è rimasto deserto, e ai prossimi passi per contestare gli ultimi eventi in casa Lazio.

Il tifo organizzato sui social 

Nella pagina successiva l'intervento del tifo organizzato a Radio Laziale 

