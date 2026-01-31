Lazio, Teodori: "Lo stadio vuoto lo vedono tutti, ha vinto il tifoso che ha deciso la protesta"

Gianluca Teodori, firma di RDS, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la protesta dei tifosi biancocelesti e la gestione della Società Lazio.

Credo che non ci sia dubbio sulla vittoria di chi ieri ha scelto di rinunciare all’amore di una vita, anche per una sola sera, sappiamo quanto sia doloroso. Lo stadio vuoto lo vedono tutti, ha vinto il tifoso della Lazio che ha deciso la protesta. Questa protesta ha avuto una visibilità maggiore rispetto al quarto d’ora di protesta che era già stato esercitato. Resta il fatto, ovviamente, che ognuno è libero di fare la propria scelta. Ovviamente, concordando con Vincenzo Cerracchio, il dissenso se è civile non è mai reato. Quello di ieri era una sorta di referendum, c’è stata una maggioranza schiacciante.