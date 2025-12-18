Cardone: "Due biancocelesti a rischio per la Cremonese"

A pochi giorni dalla gara interna di campionato, dove la Lazio affronterà alle ore 18:00 la Cremonese, sono arrivate indiscrezioni preoccupanti: due biancocelesti potrebbero essere assenti in vista dell'impegno di Serie A. Le dichiarazioni rilasciate dal giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, ai microfoni di Radiosei.

La Lazio ha chiuso ieri in borsa in clamoroso rialzo, quindi quello che sta accadendo dall’altra parte del mondo al momento ha portato un risvolto positivo.

Raspadori? Ieri c’è stata un’accelerazione della Roma; Gasperini lo farebbe giocare da esterno, con Sarri agirebbe da falso nove.

Mercato Lazio? Sabato si riunisce la Commissione governativa che dovrà emettere il verdetto sui vari club di Serie A; è probabile che Lotito stavolta versi la cifra necessaria per tornare entro la soglia dello 0,8 nel rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi.

Intanto Sarri lavora per i rinnovi di diversi giocatori come Basic, Marusic, Romagnoli; Gila non credo, ha deciso di non rinnovare.