Agostinelli: "Logico mandare via Mandas. Cremonese? Non partita impossibile, ma..."

L'intervento di Andrea Agostinelli a Radiosei in vista del prossimo impegno della Lazio contro la Cremonese, e con le scelte di mercato che la società dovrà attuare a gennaio, di seguito il suo intervento.

Lazio-Cremonese e rischio di pensare sia facile? No, la Lazio non ricadrà in quell’errore, ancor di più nel momento in cui ti manca un giocatore così importante come Zaccagni. Lui, soprattutto in casa, ha sempre fatto qualcosa in più degli altri. Non sarà una partita impossibile, ma ci sarà da soffrire anche sabato. La cosa fondamentale è importante essere pronti a farlo. Il morale è quello giusto, ma i punti fatti dalla Cremonese sono stati meritati. E’ una squadra tosta, ha buoni attaccanti come Bonazzoli e Vardy, sono pericolosi sui calci piazzati.