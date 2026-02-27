Champions League, sorteggi ottavi di finale: l'Atalanta pesca il Bayern Monaco

Dopo la conclusione dei playoff, che hanno visto l'Atalanta unica squadra italiana a staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League, a seguito delle eliminazioni di Inter e Juventus, nella mattinata di oggi sono andati in scena i sorteggi nella 'Casa del Calcio Europeo' di Nyon.

L'Atalanta di Palladino è riuscita a centrare la qualificazione alla vittoria ottenuta nel ritorno dei playoff contro il Borussia Dortmund: dopo il 2-0 subito all'andata, i nerazzurri hanno ribaltato completamente il risultato su un netto 4-1, conquistando così l'accesso al turno successivo.

Atalanta-Bayern Monaco, le date degli ottavi

Superato l'ostacolo, l'Atalanta è ora pronta a giocarsi gli ottavi contro il temutissimo Bayern Monaco, in un doppio confronto in programma tra il 10 e l'11 marzo l'andata e il 17 e 18 marzo il ritorno. Proprio la gara di ritorno sarà decisiva per il proseguimento della Dea nella massima competizione europea.

I sorteggi per gli ottavi di finale

Psg (FRA)-Chelsea (ING)

Galatasaray (TUR)-Liverpool (ING)

Real Madrid (SPA)-Manchester City (ING)

ATALANTA (ITA)-Bayern Monaco (GER)

Newcastle (ING)-Barcellona (SPA)

Atletico Madrid (SPA)-Tottenham (ING)

Bodo Glimt (NOR)-Sporting Lisbona (POR)

Bayer Leverkusen (GER)-Arsenal (ING)