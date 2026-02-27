Europa League, derby italiano agli ottavi: sarà Roma-Bologna

Terminati i sorteggi di Champions League, nella stessa mattinata si sono svolti anche quelli relativi agli ottavi di finale di Europa League. A differenza della massima competizione intercontinentale, in Europa League entrambe le italiane, Roma e Bologna, sono riuscite a staccare il pass per il turno successivo.

Sarà derby italiano

Il sorteggio di Nyon ha riservato un derby tutto italiano: Roma e Bologna si sfideranno in un doppio confronto che prevede l'andata al Dall'Ara il 12 marzo e il ritorno nella Capitale il 19. La vincente volerà chiaramente ai quarti di finale, dove sfiderà una tra Lille e Aston Villa.

I sorteggi per gli ottavi di finale di Europa League

Ferencváros (UNG)-Braga (POR)

Panathinaikos (GRE)-Betis (SPA)

Genk (BEL)-Friburgo (GER)

Celta (SPA)-Lione (FRA)

Stoccarda (GER)-Porto (POR)

Nottingham Forest (ING)-Midtjylland (DAN)

BOLOGNA (ITA)-ROMA (ITA)

Lille (FRA)-Aston Villa (ING)