Europa League, derby italiano agli ottavi: sarà Roma-Bologna
Sfida tutta italiana agli ottavi di finale di Europa League: Roma-Bologna si sfideranno a marzo in un doppio incontro
Terminati i sorteggi di Champions League, nella stessa mattinata si sono svolti anche quelli relativi agli ottavi di finale di Europa League. A differenza della massima competizione intercontinentale, in Europa League entrambe le italiane, Roma e Bologna, sono riuscite a staccare il pass per il turno successivo.
Sarà derby italiano
Il sorteggio di Nyon ha riservato un derby tutto italiano: Roma e Bologna si sfideranno in un doppio confronto che prevede l'andata al Dall'Ara il 12 marzo e il ritorno nella Capitale il 19. La vincente volerà chiaramente ai quarti di finale, dove sfiderà una tra Lille e Aston Villa.
I sorteggi per gli ottavi di finale di Europa League
Ferencváros (UNG)-Braga (POR)
Panathinaikos (GRE)-Betis (SPA)
Genk (BEL)-Friburgo (GER)
Celta (SPA)-Lione (FRA)
Stoccarda (GER)-Porto (POR)
Nottingham Forest (ING)-Midtjylland (DAN)
BOLOGNA (ITA)-ROMA (ITA)
Lille (FRA)-Aston Villa (ING)