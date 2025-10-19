Serie A | Atalanta-Lazio, ecco le formazioni ufficiali: Zaccagni c'è

Questo pomeriggio, alla New Balance Arena di Bergamo, la Lazio di Sarri sfiderà l’Atalanta di Juric nel match valevole la settima giornata del Campionato di Serie A.

Le due squadre hanno recuperato alcuni dei giocatori indisponibili; altri, invece, saranno valutati nelle prossime partite. Nonostante tutto, però, la sfida di oggi sarà fondamentale per i biancocelesti, decisi nel portare a casa i tre punti per agguantare proprio i neroazzurri, attualmente al settimo posto.

Le formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Lookman, Sulemana; De Ketelaere. Allenatore: Juric.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Dove vedere la partita di oggi

Atalanta-Lazio sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Calcio e DAZN; ma anche in diretta streaming sulle app di SkyGo, DAZN e Now.