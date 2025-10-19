Serie A | Clamoroso al Sinigaglia il Como batte la Juventus

Si apre con un risultato inaspettato la domenica dell'ottava giornata di Serie A.

Como-Juventus 2-0

Il lunch match di questa domenica si apre allo Stadio Sinigaglia di Como dove i lariani affrontano i bianconeri di Tudor. La partita viene subito sbloccata da Kempf su assist di Nico Paz: il difensore del Como è bravo a sbucare alle spalle della retroguardia difensiva juventina e di Kalulu riuscendo ad insaccare in rete. Nel primo tempo il Como sembra essere molto più squadra cercando di colpire bene in ripartenza e difendendosi con ordine, mentre la Juventus vive più di fiammate dei singoli. Nel secondo tempo anche con i cambi, Tudor cerca di scuotere i suoi ma il guizzo tarda ad arrivare ed è l'autore dell'assist del primo gol, Nico Paz, a siglare il raddoppio del Como con un gran gol.

Nico Paz, Morata - Via onefootball (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Al Sinigaglia termina 2-0 in favore del Como. I lariani salgono così a quota 12 punti e al quinto posto agganciando proprio la Juventus.

Il programma di questa domenica

La domenica continuerà con Cagliari-Bologna e Genoa-Parma alle 15.00. Alle 18.00 sarà poi il turno di Atalanta-Lazio mentre il posticipo della domenica andrà in scena a San Siro con Pioli che affronta il suo passato in Milan-Fiorentina.