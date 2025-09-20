Lazio, emergenza a centrocampo: Rovella e Dele-Bashiru a rischio per il derby

A pochissimo ore dal derby, la Lazio si trovano nella situazione di vera emergenza: Rovella, nonostante i dolori e le difficoltà fisiche, non vuole arrendersi a quel terribile tabù giallorosso che, spesso, lo costringe a saltare la stracittadina. Una maledizione iniziata ai tempi di Genoa, passata da Juve e Monza, fino a culminare con la maglia della Lazio (con la quale Rovella ha collezionato, contro la Roma, una sconfitta e due pareggi, mai una vittoria).

La ”maledizione“ di Rovella nei derby

In sette confronti in Serie A, il centrocampista non ha mai battuto la Roma, in altri quattro è mancato per acciacchi dell’ultimo minuto. Sembrerebbe quasi che il destino si accanisca su di lui e gli impedisca di giocare una partita così importante. Così, oggi, sabato 20 settembre, a poche ore da andare a piedi domani, Rovella combatte di nuovo contro un principio di pubalgia, riapparso negli allenamenti in ritiro con la Nazionale. La scorsa settimana il giocatore è stato gestito, così come dopo l’uscita adorante a Reggio Emilia. Le cure stanno migliorando la situazione, ma il tempo stringe e nelle prove in allenamento ieri, a Formello, Rovella non ha dato segnali positivi. Proprio per questo, Sarri vuole confrontarsi con il giocatore e lo Stato medico, per decidere se rischiarlo o meno fino all’ultimo. Rovella sente tantissimo il peso della lazialità e vuole a tutti costi il riscatto completo: una partecipazione completa, condita da vittoria, nel derby.

I suoi numeri da Jorgignho

Quest’incidente di percorso rappresenta un problema per la Lazio: Sarri era rimasto estasiato dalla prestazione del play l’unica vittoria contro il Verona all’Olimpico. 105 passaggi usciti su 116 (91%), 142 palloni toccati, record per un centrocampista nella seconda giornata di campionato. Come riporta il quotidiano Il Messaggero, questi erano i numeri dell’ex pupillo di Sarri, Jorginho, ai tempi di Napoli e Chelsea. in passato, Mau gli aveva spesso preferito Cataldi nel derby, ma ora è diverso perché Rovella è cresciuto tanto, ha imparato a verticalizzare e sfruttare la profondità.

Incerto anche Dele-Bashiru

Dalla presenza di Rovella può dipendere anche la scelta della mezzala sinistra: Belahyane da settimane è in rampa di lancio per l’esordio dal primo minuto, ora a spingerlo c’è anche un problema muscolare di Dele-Bashiru. Infatti, ieri, il nigeriano non si è allenato, aumentando l’emergenza a centrocampo. Sarri non vorrebbe cambiare due uomini su tre mediana, al massimo uno. Con Cataldi in preallarme da vertice basso, Mau vorrebbe avere anche l’opzione Dele-Bashiru, ma non è sicuro di poter contare su di lui.