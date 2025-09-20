I derby casalinghi sorridono ai biancocelesti: Lazio imbattuta in casa da nove anni

A poche ore dal derby è inevitabile non pensare a quella che sarà la partita più importante dell’anno, incisa nella mente di tifosi biancoceleste, giallorossi, ma non solo, in tutta Italia e nel mondo. Quest’anno, la Lazio pioverà a vincere la stracittadina dopo il pareggio e la sconfitta che hanno caratterizzato la scorsa stagione. Insomma, la vittoria un derby, per il biancoceleste, manca dal 19 marzo 2023 in campionato e dal 10 gennaio 2024 in Coppa Italia.

Biancocelesti imbattuti in casa da 10 gare: i numeri casalinghi sorridono alla Lazio

La Lazio si prepara ad affrontare il prossimo derby della Capitale con un'importante consapevolezza: il fattore casalingo è ormai diventato un elemento determinante nelle sfide contro la Roma. I biancocelesti, infatti, sono imbattuti in casa da ben dieci partite nei confronti diretti contro i rivali giallorossi, con uno straordinario bilancio di 6 vittorie e 4 pareggi. Nonostante la squadra guidata da Maurizio Sarri non vinca un derby ufficiale dal gennaio 2024 — un successo in Coppa Italia firmato da Zaccagni (1-0) —, i numeri in campionato raccontano una storia diversa. La vittoria più recente in Serie A risale al marzo 2023, ancora una volta con il punteggio di 1-0 e ancora una volta grazie a una rete di Zaccagni. Dopo anni di sfide segnate da risultati altalenanti, la Lazio è riuscita a invertire la tendenza quando gioca tra le mura amiche dell'Olimpico. L’ultima sconfitta in un derby giocato in “casa” risale infatti al dicembre 2016, quando la Roma si impose per 2-0. Da quel momento in poi, la squadra biancoceleste ha costruito una vera e propria fortezza in occasione del derby capitolino. Un record che non passa inosservato: mai prima d’ora la Lazio era riuscita a mantenere l’imbattibilità interna per dieci sfide consecutive contro la Roma. Un dato che carica ulteriormente l’ambiente biancoceleste in vista del prossimo confronto, in cui proverà a prolungare questa striscia positiva e a far valere ancora una volta il calore del proprio pubblico. In un derby che spesso sfugge a ogni logica, numeri e statistiche possono non bastare, ma è certo che la Lazio potrà contare su un dato storico che rafforza fiducia e motivazioni: dieci partite senza sconfitte in casa contro la Roma, un traguardo che parla da solo.

Coreografia, scenografia derby - Depositphotos

Continua nella prossima pagina