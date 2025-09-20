Totti sul derby tra Lazio e Roma: ironia, nostalgia e scaramanzia

Si avvicina il derby tra Lazio e Roma, poco più di 24 ore e lo stadio Olimpico si affollerà per quella che è la partita dell'anno per i tifosi romani. Una capitale in fermento, dai giocatori che dovranno scendere in campo, alle rispettive tifoserie. Tanti a parlare in questi giorni ricordando l'importanza ed il significato del derby.

Tra questi non poteva mancare Francesco Totti, ex capitano e simbolo del popolo giallorosso che di derby ne ha vissuti tanti e per lunghi anni. Ad intervistarlo è Il Corriere dello Sport. L'ex numero 10 è visibilmente emozionato nel ricordare i tempi da calciatore e le stracittadine giocate.

Il post social con l'intervista a Totti

Le statistiche di Totti nei derby

Francesco Totti, nel suo lungo periodo con la maglia giallorossa, ha disputato ben 45 derby. Quanti ne ha vinti, pareggiati e persi?

Statistica perfettamente in equilibrio, infatti sono 15 le stracittadine vinte, 15 pareggiate e 15 perse. Sicuramente però tra tutti questi derby c'è uno che fa particolarmente male e che è un segno eterno, ovvero il derby del 26 maggio, l'unico derby disputato tra biancocelesti e giallorossi in cui in palio c'era una coppa da alzare.