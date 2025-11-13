Lazio, giocatori in scadenza e rinnovi bloccati: Romagnoli, Gila, Cancellieri e tanti altri

Sarri, data l’incertezza sulla situazione di mercato, tende a spingere per concretizzare determinati rinnovi: la Lazio, però, è ferma. Come riporta Il Corriere dello Sport, adesso il rischio è quello di perdere i giocatori in scadenza nel 2026 e poi nel 2027 che sono i seguenti: Romagnoli, Gila, Cancellieri, Provedel e Cataldi.

Il rischio di perdere giocatori fondamentali

Tutti questi sono i nomi di giocatori il cui contratto scadrà a breve e che Sarri riconsidera fondamentali per il presente e il futuro della Lazio. Il motivo di tanta stasi da parte della società è sempre lo stesso: il blocco del mercato che impedisce non solo di comprare o vendere, ma anche di aumentare il monte ingaggi complessivo. Non a caso, ad oggi, lo scenario più realistico è quello “vincolo a saldo zero“: ciò significa che potrebbero essere proposti rinnovi solo alle stesse cifre attuali e condizioni contrattuali già presenti, senza ritocchi (a meno che non venga risparmiato qualcosa su altri ingaggi). Mentre si richiede chiarezza, il tempo scorre e i rinnovi restano fermi, rischiando di pregiudicare l’interesse della Lazio stessa.

La situazione di Romagnoli e Gila: i pilastri dell’attuale difesa biancoceleste

D’altronde, Romagnoli è il primo che in estate aveva pensato di lasciare dopo la mancata qualificazione in Europa (e anche per alcune promesse economiche non mantenute), poi si è convinto a rimanere solo per il ritorno di Sarri, allenatore con cui ha un rapporto di reciproca stima e fiducia. Ad oggi, il suo entourage e la società non hanno mai avuto un vero incontro per discutere di tali questioni, se non un aggiornamento informale. Il difensore ha un contratto da 2,8 milioni di euro a stagione più bonus ed è possibile che la Lazio possa proporre una spalmatura su più anni con cifra leggermente ridotta. Una situazione diversa è quella caratterizzante Mario Gila, altro pilastro difensivo, che attualmente guadagna 1,1 milioni non ha ancora ricevuto la proposta concreta di rinnovo. Per lui si parla di sondaggi (non confermati) da parte di Inter e Milan, ma non è detto che è arrivato a questo punto sia proprio lo spagnolo a prendere tempo per arrivare a scadenza e ottenere uno stipendio molto più alto in un altro club (da ricordare che, in caso di cessione, è il 50% della rivendita spetterebbe al Real Madrid, che lo aveva ceduto mantenendo la percentuale sui futuri introiti)

