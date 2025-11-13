Lazio, la società pensa a Filip Stankovic per la porta: la posizione in bilico di Mandas

“La Lazio sogna un altro stanco Stankovic: è questo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero. Un’idea quasi romantica, un’operazione di “lazialità“: sarebbe bello vedere sulla maglia della Lazio ancora una volta il cognome di qualcuno che per la Lazio ha dato tutto. Questo perché, fra i vari profili visionati nella talent room della Lazio, spunto e risalta quello di Filip Stankovic, figlio di Dejan (nel caso in cui a gennaio dovesse partire Mandas).

La Lazio pensa al portiere Filip Stankovic: e Mandas?

La Lazio starebbe pensando a Filip Stanković, figlio di Dejan: l’affare non sarebbe semplice perché a Venezia si è infortunato Plizzari, per cui il giovane portiere sta guidando i veneti nella lotta alla salvezza. Oltretutto, Filip è stato riscattato a titolo definitivo dei neo Verdi in estate ha un contratto fino al 2029 (l’intera ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita). Quindi, questo vuol dire che difficilmente potrà essere liberato in inverno a favore della Lazio. Questa considerazione accende un’altra riguardante l’attuale secondo quartiere bianco celeste: il giovane Mandas. Il greco è stato retrocesso di nuovo al ruolo di vice-Provedel e non ha più giocato dal ritorno di Sarri in panchina motivo per cui vorrebbe andare via e cercare una squadra che possa offrirgli spazio per giocare, crescere e migliorare ancora di più. D’altronde, il suo cartellino si è deprezzato oltre la metà della cifra, che contava di incassare a giugno la società.

Photo by Timothy Rogers/Getty Images Via One Football

L’incastro per avere Stankovic

Ogni incastro deve essere legato al bilancio e ad un eventuale, ma probabile, mercato “a saldo zero”: se dovessero arrivare 8,9 milioni di euro ricavati dalla cessione di Mandas, la società non vorrebbe reinvestirne 5-6 per un secondo portiere (a meno che non si dovessero fare già valutazioni sul dopo-provvedere, nonostante il rilancio del trentunenne, in scadenza tra un anno e mezzo). Stankovic a 23 anni, è nato a Roma proprio quando Dejan militava nella Lazio di Salas, Mancini e Mihajlović, due anni dopo lo scudetto. Riportarlo a Roma sarebbe romantico ed espressione di una lazialità che, nel giovane, seppur cresciuto a Milano, non si è mai spenta. Il nodo è rappresentato dall’Inter, squadra in cui il portiere ha fatto la trafila delle giovanili, diventando il capitano dell’under 17 fino a ritrovarsi nel 2020 nella lista Champions in poi in quella dello scudetto del 2021. La stagione successiva l’ha vissuta in prestito al Volendam, poi alla Sampdoria e, infine, è approdato al Venezia dove ora sta vivendo un momento da protagonista.