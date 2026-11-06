Lazio Giovanile: le aquile classe 2013 giocheranno contro il Latina

I prossimi impegni tra sabato 7 e domenica 8 novembre

Il prossimo match per la Lazio sarà quello contro il Napoli. Trasferta vietata ai residenti nel Lazio. Il tifo organizzato però ha proposto ai tifosi laziali di ritrovarsi sabato 7 novembre alle ore 14:45 per aspettare l'arrivo della squadra.

Sempre domenica 8 novembre, la Lazio femminile affronterà il Napoli. Inoltre, ci sono anche degli impegni per le giovanili della Lazio tra sabato 7 e domenica 8 novembre. A scendere in campo saranno le aquile classe 2013 che giocheranno in trasferta contro il Latina alle ore 14:30 al Campo San Francesco D'Assisi. L'Under 14 Pro di Matteo Grassi invece farà uno stop.

L'Under 18 di Cristiano Lombardi, dopo aver vinto contro Sassuolo ed Inter, affronterà l'Atalanta capolista. Sosta anche per l'Under 17 di Alessio Fazi a causa degli delle nazionali di categoria.

L'Under 15 e l'Under 16 saranno occupate nella trasferta ad Ascoli, rispettivamente alle ore 15:00 e 17:00.

Il calendario della Lazio giovanile