Pellegrini, Cardone: «Questa situazione è molto brutta». Cosa si aspetta ora

Luca Pellegrini potrebbe tornare nella lista Serie A della Lazio. È l'aspettativa espressa dal giornalista Giulio Cardone durante un'intervista in diretta su Radiosei. Cardone si attende un comunicato sul reintegro tra il giorno dell'intervista e la mattina successiva: si tratta della sua previsione, non di un annuncio ufficiale.

Nel corso dell'intervento ha parlato anche di Albert Gudmundsson, ancora infortunato, e delle possibili scelte di formazione in vista della sfida con la Juventus.

Pellegrini in lista, le parole di Cardone

Su Pellegrini, Cardone ha detto: «Mi aspetto il reintegro con tanto di comunicato tra oggi e domattina. Questa situazione è molto brutta per il ragazzo, laziale e affezionato». Il giornalista ha dunque distinto la propria aspettativa da una decisione già comunicata.

Quanto a Gudmundsson, Cardone non prevede di rivederlo prima di Lazio-Lecce del 21 novembre. Secondo la sua valutazione, potrebbe tornare a disposizione dopo la prossima sosta.

La probabile formazione contro la Juventus

Passando alla formazione, Cardone immagina una sola novità rispetto alla gara con il Monza: Sutalo al posto di Doekhi. Il croato, ha osservato, è tornato ad allenarsi regolarmente dopo i giorni trascorsi in Nazionale. Cardone ritiene che Gattuso lo consideri il titolare, pur ricordando che il tecnico definisce spesso titolari tutti i centrali.

La scelta potrebbe dipendere anche dall'attacco avversario. Se Woltemade partisse dall'inizio, secondo Cardone si potrebbe pensare a Doekhi. Il giornalista si aspetta però la presenza di Kolo Muani e, in quel caso, considera Sutalo più indicato.

Nella pagina successiva: Juventus, il punto debole indicato da Cardone