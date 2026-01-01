Capodanno 2025, i biancocelesti festeggiano per l'arrivo del nuovo anno: le foto

Ieri la rosa biancoceleste ha festeggiato per l'arrivo dell'anno 2026, ecco le foto e video pubblicati sui social dai calciatori della Lazio, tra cui Nicolò Rovella che ha pubblicato una storia sui social dove cantava “I giardini di Marzo”, segno della sua grande fede laziale.

Lazio, i festeggiamenti delle aquile

Mattia Zaccagni

Danilo Cataldi

Nicolò Rovella

https://www.instagram.com/stories/marlonitos/3800125519421415987?utm_source=ig_story_item_share&igsh=MWlhODJheWZpZmh1MQ==

Christos Mandas

Matteo Cancellieri