Premier League, divorzio tra il Chelsea e Maresca: il comunicato

Dopo 8 vittorie, 6 Pareggi, 5 sconfitte ed una 5a posizione raggiunta, il Chelsea e il tecnico Enzo Maresca, che guidava il club sin dal 2024, hanno deciso di prendere strade diverse, infatti, oggi il mister ha presentato le sue dimissioni.

Il comunicato del Chelsea

Il Chelsea ed Enzo Maresca si sono separati. Durante la sua permanenza nel Club, Enzo ha guidato la squadra al successo nella UEFA Conference League e nel Mondiale per Club FIFA. Questi successi rimarranno una parte importante della storia recente del Club e lo ringraziamo per il suo contributo. Con obiettivi chiave ancora da raggiungere in quattro competizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League, Enzo e il Club ritengono che un cambiamento dia alla squadra la migliore possibilità di rimettere in carreggiata la stagione. Auguriamo a Enzo il meglio per il futuro.

Chelsea, il possibile sostituto di Maresca

Come riportato da Calciomercato News, oltre a sperare in un vano ritorno di Antonio Conte, impedito dalla volontà di Aurelio De Laurentiis di continuare a far allenare la sua squadra al mister, sembra che il Chelsea stia valutando anche il profilo di Gareth Southgate, ex Ct della Nazionale Inglese e al momento senza nessuna squadra da guidare.