Coppa Italia, Provedel: "Siamo carichi per la semifinale"

Ivan Provedel è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset al termine della gara Bologna-Lazio di Coppa Italia, che si è conclusa con il passaggio delle aquile in semifinale.

Bella serata, il primo tempo ci siamo inguaiati da soli ma stiamo diventando più solidi. Qualcosa di buono già era scattato, poi a gennaio abbiamo avuto alti e bassi, ora stiamo ritrovando la squadra.