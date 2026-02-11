Coppa Italia, Provedel: "Siamo carichi per la semifinale"
Ivan Provedel è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset al termine della gara Bologna-Lazio di Coppa Italia, che si è conclusa con il passaggio delle aquile in semifinale.
Il commento di Ivan Provedel a Sportmediaset
La partita
Bella serata, il primo tempo ci siamo inguaiati da soli ma stiamo diventando più solidi. Qualcosa di buono già era scattato, poi a gennaio abbiamo avuto alti e bassi, ora stiamo ritrovando la squadra.
Il passaggio di turno
A Torino prestazione importante, stiamo lavorando nel modo giusto, riprendere la gara in casa dei campioni in carica non era scontato. Sono contento sia andata così i ragazzi son stati bravi. Ora andiamo a riposare che c’è il campionato, ma siamo carichi per la semifinale.